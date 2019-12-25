В Петербурге коронавирусом заболели 3749 человек

Из больниц города выписали более 2600 петербуржцев.

За последние сутки в России подтвердили 27 250 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4058 (14,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3749 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 224. За последние сутки подтверждена смерть 549 пациентов. В Петербурге подтвердили 75 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 7.

За последние сутки из больниц выписали 24 447 человек, в том числе 2617 человек в Петербурге и 233 – в Ленинградской области.

Инфографика: Как менялись объемы тестирования на COVID-19 в декабре.

Фото: Piter.tv