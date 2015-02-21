За сутки в Петербурге зарегистрировали 913 новых случаев заболевания коронавирусом

На данный момент в городе коронавирусом болеют почти 62 тыс. человек.

За последние сутки на территории Петербурге выявили 913 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Северная столица оказалась на втором месте по количеству заболевших за сутки. На первом находится Москва с 1198 случаями.

По выздоровлению за сутки были выписаны 1723 человека. Еще 41 человек скончался.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 362520 случаев заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 61932.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четыре медучреждения в Петербурге вернулись к плановой работе.

Фото: Piter.TV