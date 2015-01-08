В Петербурге за сутки от COVID-19 скончались 83 человека

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3066 новых случаев заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки 3134 человека выздоровели, 83 умерли.
За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 714 870 случаев заболевания COVID-19. 24 048 ушли из жизни. На данный момент власти Петербурга не видят улучшения ситуации с коронавирусом.
Всего за сутки в России выявили 39 008 заболевших коронавирусом. По сравнению со вчерашним днем число снизилось на 1400. Были выписаны по выздоровлению 30905 человек, 1178 скончались.
Фото: Piter.TV
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