В Петербурге за сутки от COVID-19 скончались 83 человека

От введения ограничений пока нет видимого результата.

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3066 новых случаев заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки 3134 человека выздоровели, 83 умерли.

За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 714 870 случаев заболевания COVID-19. 24 048 ушли из жизни. На данный момент власти Петербурга не видят улучшения ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в России выявили 39 008 заболевших коронавирусом. По сравнению со вчерашним днем число снизилось на 1400. Были выписаны по выздоровлению 30905 человек, 1178 скончались.

Фото: Piter.TV