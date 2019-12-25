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Власти Петербурга не видят улучшения ситуации с коронавирусом
Сегодня, 11:31
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Власти Петербурга не видят улучшения ситуации с коронавирусом

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Власти готовы развернуть дополнительные инфекционные койки.

Властям Петербурга пока не удается переломить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В ведомстве пока не наблюдают позитивной динамики. Количество заболевших пациентов продолжает расти. На утро 2-го ноября в городе свободны 15% инфекционных коек. При необходимости их количество будет увеличено. 

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов говорил о том, что ограничительные меры могут продлить, если эпидемиологическая обстановка не улучшится.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус, пандемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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