За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 3578 случаев заболевания коронавирусом

В России установлен очередной антирекорд по количеству смертей.

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3578 новых случая заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки 2604 человека выздоровели, 76 умерли.

За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 704 957 случаев заболевания COVID-19. 23 798 ушли из жизни.

Всего за сутки в России выявили заболевшего коронавирусом. Был выписаны по выздоровлению 28 909 человека, 1160 скончались. Это очередной антирекорд по количестве смертей за сутки.

С сегодняшнего дня и по 7 ноября в России начались нерабочие дни. Губернатор города попросил петербуржцев использовать эту неделю для вакцинации.

Фото: Piter.TV