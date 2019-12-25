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В Петербурге за сутки зарегистрировали 2281 случай заболевания COVID-19
Сегодня, 11:47
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В Петербурге за сутки зарегистрировали 2281 случай заболевания COVID-19

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"Четвертая" волна обгоняет предыдущую по количеству заболевших.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 281 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 2077.

За сутки 1947 человек выздоровели, 55 человек ушли из жизни. 

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 24 522 случая заболевания, 19 955 человек были выписаны по выздоровлению, 887 человек скончались.

Губернатор Петербурга напомнил, что пандемия не закончилась. Александр Беглов считает уровень вакцинации населения недостаточным, чтобы противостоять эпидемии.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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