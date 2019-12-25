  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки в Петербурге зарегистрировали 1914 заболевших COVID-19
Сегодня, 12:16
91
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За сутки в Петербурге зарегистрировали 1914 заболевших COVID-19

0 0

Количество новых случаев за сутки держится на одном уровне уже три недели.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 914 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки выздоровели 835 человек, еще 60 человек ушли из жизни.

Общее количество заболевших за все время пандемии в Петербурге составляет 532 551.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге нет случаев летального исхода в третью волну коронавируса среди детей. При этом некоторые дети тяжело переносят коронавирус, прежде всего те, у кого есть сопутствующие заболевания. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии