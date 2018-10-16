В Петербурге нет случаев летального исхода в третью волну коронавируса среди детей

Тяжелее всего переносят коронавирус дети с ожирением и органическим поражением центральной нервной системы.

Главный детский инфекционист Петербурга, Елена Дондурей, рассказала об отсутствии летальных исходов в третью волну коронавируса. Об этом врач сообщила в беседе с "Фонтанкой".

Детей с коронавирусом или с подозрением на него госпитализируют в Городскую больницу №5 им. Филатова и Петербургский педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ). В последний направляют самых тяжелых пациентов — с мультисистемным воспалительным синдром (МВС). Всего в третью волну ковида сюда привезли 97 человек. В начале пандемии здесь лечилось 20 детей с МВС, то в июне-июле этого года только двое. Однако это не свидетельствует о том, что у детей коронавирус реже протекает в тяжелой форме. Изменение статистики связано с тем, что теперь специалисты Детской городской больницы №5 им. Филатова самостоятельно справляются с тяжелым детским осложнением короны.

Елена Дондурева рассказала, что с начала пандемии в стационар госпитализируются дети всех возрастов. Сначала было больше детей школьного возраста, а сейчас растет число госпитализаций детей раннего возраста. Также она сообщила, что по сравнению со второй волной детей в третью волну поступило меньше.

Однако пока мы не достигли пиковых показателей второй волны (осень-зима 2020 года). Например, за 2,5 месяца третьей волны через отделение реанимации и интенсивной терапии прошли 35 детей против 45 за такой же промежуток времени второй волны, — рассказала Елена Дондурева.

Главный инфекционист Петербурга подчеркивает, что главное отличие 3-й волны от предыдущих — не было ни одного летального исхода. Тяжелее всего переносят коронавирус дети с ожирением и органическим поражением центральной нервной системы. Это характерно для новой коронавирусной инфекции во всем мире.

Ранее мы сообщали, что больше 1 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса.

Фото: Piter.tv