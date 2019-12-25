В Петербурге зафиксировали 290 новых случаев коронавируса

Еще 164 пациента были выписаны из больниц.

За последние сутки в России подтвердили 5 841 новый случай COVID-19, в том числе бессимптомных – 2624 (44,9%). В Петербурге за сутки заболели 290 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению в Петербурге выписали 164 человека, умерли два пациента.

Всего с начала пандемии в Петербурге 3726 случаев заражения COVID-19. Умерли 29 человек, выздоровели 708 человек.

В Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV