За последние сутки в Ленобласти выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусом

Летальных случаев от вирусной инфекции за сутки зафиксировано не было.

За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировали 30 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 21 человек был выписан по выздоровлению. Новых летальных случаев зафиксировано не было.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Ленобласти, по официальной статистике, заболели 6626 человек, 74 умерли, 4456 выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что средняя зарплата в Ленобласти официально выросла на 2,5%.

Фото: Piter.TV