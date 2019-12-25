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Средняя зарплата в Ленобласти официально выросла на 2,5%
Сегодня, 9:18
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nadezhda_sib

Средняя зарплата в Ленобласти официально выросла на 2,5%

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При этом реальные доходы населения остались на уровне прошлого года.

По итогам первого полугодия 2020-го года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Ленинградской области выросла на 2,5% .Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти в своем Telegram-канале. 

По данным Петростата, она составляет 47 198 тыс. рублей, что на 2,5% больше, чем в январе-июне прошлого года. При этом реальная начисленная зарплата и реальные денежные доходы жителей области сохранились на уровне 2019-го года. Они рассчитывались с учетом индекса потребительских цен. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге средняя зарплата выросла до 65,3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: доход, зарплата
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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