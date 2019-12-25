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В Петербурге средняя зарплата выросла до 65,3 тыс. рублей
Сегодня, 15:16
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге средняя зарплата выросла до 65,3 тыс. рублей

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Отмечается, что это на треть выше среднероссийского уровня.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что средняя зарплата в Петербурге выросла до 65,3 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Аналитики заявили, что в Петербурге за пять месяцев 2020 года уровень средней номинальной зарплаты вырос на 3,5 процента. Отмечается, что такие показатели на треть выше среднероссийского уровня.

Однако из-за пандемии снизился на 5,9% индекс промышленного производства. В городском правительстве отметили, что сейчас главная задача восстановить экономическую активность всех отраслей экономики и перейти к фазе устойчивого роста.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге число безработных превысило 91 тыс. человек.

Фото:pixabay

Теги: общество, средняя зарплата в петербурге, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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