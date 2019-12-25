В Петербурге средняя зарплата выросла до 65,3 тыс. рублей

Отмечается, что это на треть выше среднероссийского уровня.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что средняя зарплата в Петербурге выросла до 65,3 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Аналитики заявили, что в Петербурге за пять месяцев 2020 года уровень средней номинальной зарплаты вырос на 3,5 процента. Отмечается, что такие показатели на треть выше среднероссийского уровня.

Однако из-за пандемии снизился на 5,9% индекс промышленного производства. В городском правительстве отметили, что сейчас главная задача восстановить экономическую активность всех отраслей экономики и перейти к фазе устойчивого роста.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге число безработных превысило 91 тыс. человек.

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