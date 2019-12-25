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За последние сутки в Ленобласти выявили 127 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 11:02
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 127 новых случаев заболевания COVID-19

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На данный момент коронавирусом в области, по официальным данным, болеют 1700 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 127 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

По выздоровлению за сутки были выписан 123 человека. Еще 11 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 38282 случая заболевания вирусной инфекцией, 35806 выздоровели, 807 ― умерли. Количество активных больных составляет 1669.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти порядок выплат нуждающимся семьям с детьми изменится с 1 апреля. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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