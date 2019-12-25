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В Ленобласти порядок выплат нуждающимся семьям с детьми изменится с 1 апреля
Сегодня, 10:58
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nastya960

В Ленобласти порядок выплат нуждающимся семьям с детьми изменится с 1 апреля

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Многим данные пособия станут доступнее. Например, теперь в составе семьи будут учитываться студенты очной формы до 23 лет. 

С 1 апреля 2021 года выплаты на детей от трех до семи лет включительно будут выплачиваться по-новому. О ключевых изменениях рассказал комитет по социальной защите населения Ленобласти и Центра социальной защиты населения.

Многим данные пособия станут доступнее. Например, теперь в составе семьи будут учитываться студенты очной формы до 23 лет. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При этом выплаты родителям детей-инвалидов больше не учитываются в доходах.

Подать заявление на обновленное пособие можно с 1 апреля на Госуслугах, в МФЦ или органах соцзащиты.

Ранее в  Выборгском районе напомнили, как получить меры соцподдержки в трудных жизненных ситуациях.

Фото: ВКонтакте/ Социальная защита Ленинградской области

Теги: выплаты, дети
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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