В Ленобласти порядок выплат нуждающимся семьям с детьми изменится с 1 апреля

Многим данные пособия станут доступнее. Например, теперь в составе семьи будут учитываться студенты очной формы до 23 лет.

С 1 апреля 2021 года выплаты на детей от трех до семи лет включительно будут выплачиваться по-новому. О ключевых изменениях рассказал комитет по социальной защите населения Ленобласти и Центра социальной защиты населения.

Многим данные пособия станут доступнее. Например, теперь в составе семьи будут учитываться студенты очной формы до 23 лет. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При этом выплаты родителям детей-инвалидов больше не учитываются в доходах.

Подать заявление на обновленное пособие можно с 1 апреля на Госуслугах, в МФЦ или органах соцзащиты.

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Фото: ВКонтакте/ Социальная защита Ленинградской области