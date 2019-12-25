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За последние сутки в Ленобласти выявили 126 новых заболевших коронавирусом
Сегодня, 11:16
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 126 новых заболевших коронавирусом

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На данный момент коронавирусом в регионе болеют 1600 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 126 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

По выздоровлению за сутки были выписан 124 человека. Еще 10 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 38408 случая заболевания вирусной инфекцией, 35930 выздоровели, 817 ― умерли. Количество активных больных составляет 1661.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти заканчивается вакцина от COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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