За последние сутки в Ленобласти выявили 126 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 126 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписан 124 человека. Еще 10 человек скончались.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 38408 случая заболевания вирусной инфекцией, 35930 выздоровели, 817 ― умерли. Количество активных больных составляет 1661.
Накануне Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти заканчивается вакцина от COVID-19.
Фото: Piter.TV
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