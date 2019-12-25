Коронавирусные ограничения в Ленобласти продлены указом губернатора

В Ленинградской области сокращается количество ковидного коечного фонда, а эпидемиологические ограничения расширяются и продлеваются.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление регионального правительства о продлении и расширении антивирусных ограничений, введенных на время пандемии COVID-19. Новые условия начинают действовать с 29 июля.

Среди пролонгированных запретов - блокировка любых массовых мероприятий в "красной" зоне до 15 августа, приостановка физкультурных и спортивных мероприятий со зрителями до 1 сентября. Для "зеленой" зоны установлено ограничение для семейных празднеств в заведениях общественного питания – на них смогут собираться до 50 человек, для большего количества потребуются соответствующие справки или тесты.

И, наконец, запрещена работа цирков-шапито во всех районах Ленинградской области.



Полностью текст постановления можно посмотреть по ссылке.

Ранее в Ленобласти объявили сокращение коечного фонда для коронавирусных больных в связи с уменьшением количества заразившихся COVID-19.

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