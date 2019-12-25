  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коронавирусные ограничения в Ленобласти продлены указом губернатора
Сегодня, 13:59
65
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Коронавирусные ограничения в Ленобласти продлены указом губернатора

0 0

В Ленинградской области сокращается количество ковидного коечного фонда, а эпидемиологические ограничения расширяются и продлеваются.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление регионального правительства о продлении и расширении антивирусных ограничений, введенных на время пандемии COVID-19. Новые условия начинают действовать с 29 июля.

Среди пролонгированных запретов - блокировка любых массовых мероприятий в "красной" зоне до 15 августа, приостановка физкультурных и спортивных мероприятий со зрителями до 1 сентября. Для "зеленой" зоны установлено ограничение для семейных празднеств в заведениях общественного питания – на них смогут собираться до 50 человек, для большего количества потребуются соответствующие справки или тесты.

И, наконец, запрещена работа цирков-шапито во всех районах Ленинградской области.

 


Полностью текст постановления можно посмотреть по ссылке

Ранее в Ленобласти объявили сокращение коечного фонда для коронавирусных больных в связи с уменьшением количества заразившихся COVID-19.

Фото: Pexels

Теги: дрозденко, запреты, коронавирус в ленобласти, новые ограничения, постановление губернатора, продление ковидных мер, шапито
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии