Губернатор Ленобласти увидел в цирках шапито рассадники коронавирусной инфекции

Александр Дрозденко поручил ограничить работу передвижных цирков шапито по Ленобласти во время пандемии COVID-19.

В правительстве Ленинградской области прошло заседание областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Председательствовавший на собрании губернатор Александр Дрозденко неожиданно обратил внимание коллег на работу передвижных цирков шапито. По мнению главы региона, в разгар пандемии она должна быть запрещена как представляющая угрозу для жизни и здоровья граждан.

Губернатор посчитал, что мероприятия подобных цирков проводятся в помещениях, где люди собираются с нарушением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических правил, и регулирование деятельности цирков невозможно - только запрет. О том, что шапито могут получить паспорт коллективного иммунитета, обещанный всем предприятиям области при условии вакцинации сотрудников, Александр Дрозденко также не вспомнил.

Ранее губернатор обвинил в саботаже директора школы в Ленобласти, отказавшегося принимать некачественные ремонтные работы в своем учреждении.

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