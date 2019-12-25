За последние сутки в Ленобласти выявили 122 новых случая заболевания COVID-19

На данный момент коронавирусом в регионе болеют 2 тыс.человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 122 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписан 215 человек. Еще 8 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 37642 случая заболевания вирусной инфекцией, 34937 выздоровели, 747 ― умерли. Количество активных больных составляет 1958.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти мошенники прикидываются сотрудниками Роспотребнадзора.

Фото: Piter.TV