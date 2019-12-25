В Ленобласти мошенники прикидываются сотрудниками Роспотребнадзора

Основной целью преступников являются предприниматели.

В Ленобласти продолжаются случаи мошенничеств, в которых злоумышленники прикрываются Роспотребнадзором. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основной целью преступников являются предприниматели. Они звонят и предупреждают о некой проверке, а затем за некую сумму предлагают позаботиться о том, чтобы специалисты ведомства не нашли никаких нарушений. В ином случае предпринимателям грозят проблемами.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае таких звонков следует сразу же сообщать в полицию, органы прокуратуры или же в само ведомство по телефону 365-18-00.

Ранее Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды и уровень радиации в Петербурге.

Фото: 52.rospotrebnadzor.ru