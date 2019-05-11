Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды и уровень радиации в Петербурге

Для исследования было взято 20 проб воды.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу в феврале проверило качество питьевой воды и уровень радиации в городе.

Для исследования было взято 20 проб воды, их проверили проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходах из станций водоподготовки перед подачей в распределительную сеть. Также 17 проб изучили по паразитологическим показателям и 10 проб по вирусологическим показателям. Более 97% проб воды соответствовали установленным нормативам.

Также эксперты проверили атмосферный воздух в 73 точках Петербурга. Превышений гигиенических норм не выявили. Также не был превышен и уровень радиации.

Ранее жители Кингисеппа пожаловались Дрозденко на отсутствие качественной питьевой воды.

Фото: pixabay