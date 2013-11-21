Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Ленобласти снизилось до 131 за сутки

На данный момент на территории региона, по официальным данным, коронавирусом болеют 2364 человека.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 131 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписан 121 человек. Еще 13 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 37278 случаев заболевания вирусной инфекцией, 34190 выздоровели, 724 ― умерли. Количество активных больных составляет 2364.

Ранее в МЧС предупредили о морозах до 30 градусов в Ленобласти.

Фото: Piter.TV