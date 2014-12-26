В России впервые выявили более 41 тысячи новых случаев коронавируса

С 3 ноября суточный показатель не опускается ниже 40 тысяч.

В России установлен новый антирекорд по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

За последние сутки в России выявлено 41 335 случаев COVID-19. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Москве - 6 880. Отметим, что с 3 ноября суточный показатель не опускается ниже 40 тысяч.

За последние сутки подтверждено 1 188 летальных исходов с коронавирусом. Число вылечившихся после заболевания COVID-19 россиян составляет 29 201 человек.

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