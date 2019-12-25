За последние сутки в Ленобласти выявили 149 новых случаев заболевания COVID-19

Количество активных больных составляет 2873.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 149 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 149 человек. Еще 9 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 36300 случай заболевания вирусной инфекцией, 32770 выздоровели, 657 ― умерли. Количество активных больных составляет 2873.

Ране Piter.TV сообщил о том, что бездомный мужчина попросил воды у пенсионерки и украл у нее телефон в Синявино.

Фото: Piter.TV