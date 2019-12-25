Бездомный мужчина попросил воды у пенсионерки и украл у нее телефон в Синявино

Подозреваемого задержали в другом населенном пункте.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона у пенсионерки из Кировского района. Для того, чтобы попасть к женщине в дом, злоумышленник попросил у нее воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел днем 21-го февраля в поселке Синявино. Неизвестный зашел в частный дом, применил физическую силу и отобрал телефон за 10 тыс. рублей. Подозреваемого удалось задержать 28 февраля в Шлиссельбурге. Ранее он уже был судим. У 34-летнего мужчины нет определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в воровстве iPhone 11 Pro max.

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