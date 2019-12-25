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Бездомный мужчина попросил воды у пенсионерки и украл у нее телефон в Синявино
Вчера, 13:07
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nadezhda_sib

Бездомный мужчина попросил воды у пенсионерки и украл у нее телефон в Синявино

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Подозреваемого задержали в другом населенном пункте.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона у пенсионерки из Кировского района. Для того, чтобы попасть к женщине в дом, злоумышленник попросил у нее воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Инцидент произошел днем 21-го февраля в поселке Синявино. Неизвестный зашел в частный дом, применил физическую силу и отобрал телефон за 10 тыс. рублей. Подозреваемого удалось задержать 28 февраля в Шлиссельбурге. Ранее он уже был судим. У 34-летнего мужчины нет определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в воровстве iPhone 11 Pro max. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: бездомный, грабеж, мобильный телефон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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