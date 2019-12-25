В Ленобласти выявили 153 новых случая заболевания коронавирусом

На данный момент в регионе коронавирусом болеют 3 тыс. человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 153 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, по сравнению с днем ранее количество случаев за сутки снизилось на 24.

По выздоровлению за сутки были выписаны 143 человека. Еще 10 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 35596 случаев заболевания вирусной инфекцией, 31909 выздоровели, 615 ― умерли. Количество активных больных составляет 3072.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти запретили продавать подросткам зажигалки и баллоны с газом.

Фото: Piter.TV