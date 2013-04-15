В Ленобласти запретили продавать подросткам зажигалки и баллоны с газом

Запрещая продажу зажигалок, депутаты намерены бороться со сниффингом.

ЗакС Ленобласти во втором и третьем чтениях приняло закон о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок и баллонов с газом. Об этом сообщили на сайте ЗакСа.

Инициатором законопроекта стал депутат "Единой России" Олег Зеваков. Запрещая продажу зажигалок, депутаты намерены бороться со сниффингом – формой токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается вдыханием паров химических соединений.

За продажу несовершеннолетним зажигалок и баллонов граждане и должностные лица могут получить штраф до трех тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – от 5 до 10 тысяч рублей и юридические лица – до 30 тысяч рублей.

Ранее ЗакС Ленобласти одобрил в первом чтении законопроект о проезде льготников в транспорте Петербурга.

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