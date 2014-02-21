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За последние сутки в Ленобласти выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:13
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом

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На данный момент коронавирусом в регионе болеют 3 тыс. человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 76 человек. Еще 6 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 35443 случая заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 3072.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Петербургом появится новый город на 10 тысяч человек. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус в ло, новые случаи заболевания
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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