За последние сутки в Ленобласти выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписаны 76 человек. Еще 6 человек скончались.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 35443 случая заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 3072.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Петербургом появится новый город на 10 тысяч человек.
Фото: Piter.TV
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