Под Петербургом появится новый город на 10 тысяч человек

Поселение назовут Троицкой горой.

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти решили назвать Троицкой горой новое крупное поселение под Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ЗакСа.

Троицкая гора появится в Ломоносовском районе Ленобласти. Город на 10 тысяч человек уже окрестили "новым Мурино". Он занимает площадь почти 290 гектаров. Примерно 450 тысяч квадратных метров отдадут под жилую застройку. Близость к КАД и развитая инфраструктура могут сделать поселение интересным для застройщиков.

Юридически Троицкая гора образуется 1 мая 2021 года. Это необходимо для того, чтобы избежать сложностей при проведении Всероссийской переписи населения.

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым по росту стоимости жилья на вторичном рынке.

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