Петербург стал вторым по росту стоимости жилья на вторичном рынке

По данным аналитиков, цены на вторичное жилье в Петербурге выросли почти на 21%.

По итогам двух месяцев 2021 года, Петербург занимает вторую строчку в списке регионов по росту стоимости вторичного жилья, пишет РБК.

Аналитики отмечают, что в январе прошлого года стоимость квартиры в среднем составляла 116,7 тыс. рублей за кв. метр, а вот в январе текущего года уже цена выросла до 141,1 тыс. рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра выросла на 20,93%.

Лидирует в списке регионов Балашиха Московский области, там цены выросли на 21,31%. Тройку лидеров замыкает Сочи, вторичная недвижимость там подорожала на 18,41%. Следом за ними идут Калининград (+18,37%) и Москва (+16,93%). Ни один из городов Ленинградской области в топ-50 по росту цен на жильё не вошёл.

Больше всего подорожали квартиры в домах, которые были построены за последние 10 лет.

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Фото: Piter.TV