Еще 701 петербуржец заболел коронавирусом

В Ленобласти подхватили недуг 86 жителей.

В Петербурге за последние сутки положительный тест на COVID-19 получил 701 человек. В Ленобласти за этот же период инфекция подтвердилась у 86 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием 25 апреля.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 412 тысяч горожан. Петербург продолжает занимать второе место по числу заболевших. Лидером в печальной статистике остается Москва, где ковид подцепили еще 2 526 человек. Третье место получило Подмосковье - там выявлено 611 случаев заражения за субботу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки в Петербурге проверились на коронавирус более 17 тысяч человек.

Фото: Piter.tv