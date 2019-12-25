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За последние сутки в Петербурге проверились на коронавирус более 17 тысяч человек
Сегодня, 10:04
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kraratau27

За последние сутки в Петербурге проверились на коронавирус более 17 тысяч человек

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Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За прошедшие сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 17 035 человек. В Единую региональную Информационно-справочную службу с вопросами о коронавирусе обратились 5 645 жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы 25 апреля.

Напомним, что в петербургских стационарах свободно 23 % коек для больных коронавирусом. Доля пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, составляет 28 %. К аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключено 158 человек. 

Появилась версия, что первый российский штамм коронавируса мог появиться в Петербурге. Кроме Петербурга штамм обнаружили в Псковской области. Есть вероятность, что он успел распространиться достаточно широко.

Фото: pixabay

Теги: анализы, вопросы, ковид, коронавирус, петербург, тест на коронавирус
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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