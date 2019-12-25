Первый российский штамм коронавируса мог появиться в Петербурге

Штамм выявили в Северной столице, но его источник точно еще предстоит определить.

Cеверо-западный штамм коронавируса, о котором глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала общественности, мог зародиться в Петербурге. Такое заявление сделал заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге".

"Российский" штамм коронавируса ученые НИИ Пастера обнаружили около месяца назад. Дедков отметил, что коронавирус мутирует достаточно активно, однако собственное наименование получают те штаммы, которые приводят к возникновению заметных и потенциально важных особенностей. В случае с северо-западным идет мутация гена, который кодирует S-белок. Что это означает и опасно ли — пока неизвестно. У тех пациентов, которые подхватили этот штамм коронавируса, никаких изменений в клинической картине не обнаружили.

Кроме Петербурга штамм обнаружили в Псковской области. Есть вероятность, что он успел распространиться достаточно широко. Где именно он зародился, еще предстоит выяснить.

Также в России обнаружили "сибирский" штамм COVID-19. Подробности — здесь.

Фото: Piter.TV