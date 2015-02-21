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За сутки в Ленобласти выявили 180 новых заболевших COVID-19
Сегодня, 11:11
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nadezhda_sib

За сутки в Ленобласти выявили 180 новых заболевших COVID-19

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Для лиц старше 65 лет действует режим самоизоляции.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 180 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 94 человека. Еще 9 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 35266 случаев заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 2977.

В Петербурге за сутки зарегистрировали 913 новых случаев.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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