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За последние сутки в Ленобласти выявили 184 новых случая заболевания COVID-19
Сегодня, 12:04
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 184 новых случая заболевания COVID-19

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В оперштабе зарегистрировали еще 13 смертельных случаев.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 184 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 168 человек. Еще 13 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 34718 случаев заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 2819.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что труп младенца в тряпках нашли возле мусорного контейнера в Луге. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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