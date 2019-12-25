За последние сутки в Ленобласти выявили 188 новых случаев заболевания коронавирусом

Общее количество смертельных случаев достигло 559.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 188 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 189 человек. Еще 11 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 34434 случая заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 2816.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция Ленобласти накрыла подпольное производство алкоголя в Войсковицах.

Фото: Piter.TV