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За последние сутки в Ленобласти выявили 188 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:03
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 188 новых случаев заболевания коронавирусом

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Общее количество смертельных случаев достигло 559.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 188 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 189 человек. Еще 11 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 34434 случая заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 2816.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция Ленобласти накрыла подпольное производство алкоголя в Войсковицах.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, статистика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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