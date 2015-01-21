Полиция Ленобласти накрыла подпольное производство алкоголя в Войсковицах

У злоумышленника изъяли 2100 литров спирта и готовой продукции.

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские пресекли подпольное производство и разлив алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, у злоумышленников изъяли свыше 2100 литров спирта и спиртосодержащей продукции.

Незаконную алколабораторию полиция обнаружила в поселке Войсковицы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о подделке и обороте государственных документов и печатей. Установлено, что не позднее 1 декабря прошлого года на территории овощебазы в упомянутом поселке осуществлялся разлив спиртного в пол–литровые бутылки, на которые наклеивались фальшивые специальные марки. Предполагаемым организатором кустарного производства алкоголя оказался 44-летний местный житель, который привлек к подпольной работе 29-летнего выходца одного из государств Центральной Азии.

У злоумышленника изъяли спирт, готовую продукцию, бочки, канистры, ароматизаторы, тару, насосы и фильтры, изъятое направили на экспертизу. Полиция разыскивает других лиц, причастной к незаконной деятельности.

Ранее мы писали, что в школе на улице Шостаковича в понедельник искали бомбу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД