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В школе на улице Шостаковича в понедельник искали бомбу
Сегодня, 9:39
106
himif

В школе на улице Шостаковича в понедельник искали бомбу

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Сообщение о помощи поступило в ФСБ с электронного адреса самой школы.

Утром 15 февраля в школу на улице Шостаковича нагрянула полиция. Визит правоохранителей, как стало известно Piter.TV, был связан с анонимным сообщением о бомбе в здании. В электронном письме, поступившим в ФСБ с почты школы, говорилось об аппарате, похожем на бомбу. Со слов неизвестного, аппарат в кабинете издавал звук и показывал отсчет. Аноним попросил у правоохранителей помощи.

Полиция незамедлительное приехала на осмотр здания, однако не обнаружила взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуацию школьников и сотрудников не проводили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что лжеполицейский обманул пожилую петербурженку на 600 тысяч рублей.

Фото: рixabay

Теги: анонимная угроза, бомба, минирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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avmirnos
Сегодня 10:17

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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