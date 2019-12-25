В школе на улице Шостаковича в понедельник искали бомбу

Утром 15 февраля в школу на улице Шостаковича нагрянула полиция. Визит правоохранителей, как стало известно Piter.TV, был связан с анонимным сообщением о бомбе в здании. В электронном письме, поступившим в ФСБ с почты школы, говорилось об аппарате, похожем на бомбу. Со слов неизвестного, аппарат в кабинете издавал звук и показывал отсчет. Аноним попросил у правоохранителей помощи.
Полиция незамедлительное приехала на осмотр здания, однако не обнаружила взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуацию школьников и сотрудников не проводили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали, что лжеполицейский обманул пожилую петербурженку на 600 тысяч рублей.
Фото: рixabay
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