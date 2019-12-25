За последние сутки в Ленобласти выявили 187 случаев заболевания коронавирусом

Еще 14 человек скончались от вирусной инфекции.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 187 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 194 человека. Еще 14 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 34346 случаев заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 2828.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что томограф за 86 млн установили в Детской клинической больнице Ленобласти.

Фото: Piter.TV