  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки в Ленобласти выявили 187 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:20
138
nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 187 случаев заболевания коронавирусом

0 0

Еще 14 человек скончались от вирусной инфекции.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 187 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 194 человека. Еще 14 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 34346 случаев заболевания вирусной инфекцией. Количество активных больных составляет 2828.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что томограф за 86 млн установили в Детской клинической больнице Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии