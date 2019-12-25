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Томограф за 86 млн установили в Детской клинической больнице Ленобласти
Сегодня, 10:34
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nastya960

Томограф за 86 млн установили в Детской клинической больнице Ленобласти

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До 2025 года оборудование закупят в Тихвинскую, Гатчинскую больницы, ЛОКБ.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в областной детской клинической больнице установили новый аппарат МРТ стоимостью 86 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Новый аппарат поставили на замену старому, который отслужил свой срок. Новый аппарат способен корректировать мелкие движения, что важно при проведении диагностики у маленьких пациентов.

Еще один аппарат к концу текущего года установят во Всеволожской больнице. До 2025 года оборудование закупят в Тихвинскую, Гатчинскую больницы, Ленинградскую областную клиническую больницу (ЛОКБ).

В конце прошлого года в Петербурге представили мобильный компьютерный томограф для выявления COVID-19.

Фото: Piter.tv

 

Теги: больница, дети, томограф
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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