Томограф за 86 млн установили в Детской клинической больнице Ленобласти

До 2025 года оборудование закупят в Тихвинскую, Гатчинскую больницы, ЛОКБ.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в областной детской клинической больнице установили новый аппарат МРТ стоимостью 86 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Новый аппарат поставили на замену старому, который отслужил свой срок. Новый аппарат способен корректировать мелкие движения, что важно при проведении диагностики у маленьких пациентов.

Еще один аппарат к концу текущего года установят во Всеволожской больнице. До 2025 года оборудование закупят в Тихвинскую, Гатчинскую больницы, Ленинградскую областную клиническую больницу (ЛОКБ).

В конце прошлого года в Петербурге представили мобильный компьютерный томограф для выявления COVID-19.

Фото: Piter.tv