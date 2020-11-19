В Петербурге представили мобильный компьютерный томограф для выявления COVID-19

Сегодня официально открылся 13-й Петербургский международный инновационный форум.

В четверг, 19 ноября, в Петербурге стартовал 13-й международный инновационный форум. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На форуме выступил с заявлением градоначальник Северной столицы Александр Беглов. Он заявил, что важно продвигать инновации в создании медицинской техники, производстве лекарств и вакцины. Отмечается, что не все страны смогли представить свои разработки на выставке. Причина — пандемия коронавируса.

Самой инновационной разработкой в Петербурге стал мобильный компьютерный томограф для оперативного выявления коронавируса.

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Фото:Piter.TV