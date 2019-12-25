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За последние сутки в Ленобласти выявили 186 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 186 новых случаев заражения COVID-19

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Оперштаб зарегистрировал еще 12 смертельных случаев.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 186 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 178 человек. Еще 12 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 34159 случаев заболевания вирусной инфекцией, 534 человека скончались, 30776 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2849. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Детской клинической больнице Ленобласти установили томограф за 86 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: выздоровление, коронавирус в ло, статистика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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