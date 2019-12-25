В Ленобласти зафиксировали 28 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Также зафиксировано 2 летальных случая.
Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6347 человека, 4326 человек выздоровели, 68 человек умерли.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Всеволожском районе обнаружили 12 бочек с неизвестным веществом. Участок оградили.
Фото: Piter.TV
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