  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки в Ленобласти выявили 219 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 12:45
52
nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 219 новых случаев заболевания коронавирусом

0 0

Уровень заболевших за сутки держится на одном уровне.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 219 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписаны 218 человек. Еще 6 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 31136 случаев заболевания вирусной инфекцией, 438 человек скончались, 28205 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2493. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти могут смягчить COVID-ограничения для "зеленой" зоны. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи, смертность
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии