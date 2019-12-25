За последние сутки в Ленобласти выявили 219 новых случаев заболевания коронавирусом

Уровень заболевших за сутки держится на одном уровне.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 219 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписаны 218 человек. Еще 6 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 31136 случаев заболевания вирусной инфекцией, 438 человек скончались, 28205 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2493.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти могут смягчить COVID-ограничения для "зеленой" зоны.

Фото: Piter.TV