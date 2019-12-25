  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В Ленобласти могут смягчить COVID-ограничения для "зеленой" зоны
Сегодня, 8:18
36
nastya960

В Ленобласти могут смягчить COVID-ограничения для "зеленой" зоны

0 0

При этом масочный режим и социальная дистанция останутся.

На этой неделе в Ленобласти могут смягчить коронавирусные ограничения в районах, которые входят в зеленую зону. Это Кингисеппский, Волховский, Лодейнопольский, Бокитогорский районы. Об этом сообщил Telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".

Стоит напомнить, что для "зеленых" районов Ленобласти действуют следующие ограничения:

Даже при снятии основных ограничений, ношение масок и соблюдение социальной дистанции останутся обязательными пунктами.

Ранее Смольный допустил отмену части ограничений в середине февраля.

Инфографика: ВКонтакте/ Экономическое развитие Ленинградской области
Фото: pixabay

Теги: коронавирус, ограничения
Категории: Тема дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии