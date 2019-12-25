В Ленобласти могут смягчить COVID-ограничения для "зеленой" зоны

На этой неделе в Ленобласти могут смягчить коронавирусные ограничения в районах, которые входят в зеленую зону. Это Кингисеппский, Волховский, Лодейнопольский, Бокитогорский районы. Об этом сообщил Telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".
Стоит напомнить, что для "зеленых" районов Ленобласти действуют следующие ограничения:
Даже при снятии основных ограничений, ношение масок и соблюдение социальной дистанции останутся обязательными пунктами.
Ранее Смольный допустил отмену части ограничений в середине февраля.
Инфографика: ВКонтакте/ Экономическое развитие Ленинградской области
Фото: pixabay
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