В Ленобласти могут смягчить COVID-ограничения для "зеленой" зоны

При этом масочный режим и социальная дистанция останутся.

На этой неделе в Ленобласти могут смягчить коронавирусные ограничения в районах, которые входят в зеленую зону. Это Кингисеппский, Волховский, Лодейнопольский, Бокитогорский районы. Об этом сообщил Telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".

Стоит напомнить, что для "зеленых" районов Ленобласти действуют следующие ограничения:

Даже при снятии основных ограничений, ношение масок и соблюдение социальной дистанции останутся обязательными пунктами.

Ранее Смольный допустил отмену части ограничений в середине февраля.

Инфографика: ВКонтакте/ Экономическое развитие Ленинградской области

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