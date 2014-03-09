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Смольный допустил отмену части ограничений в середине февраля
Сегодня, 20:17
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smirenny

Смольный допустил отмену части ограничений в середине февраля

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По словам заместителя главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, должно пройти несколько недель для принятия следующего решения.

В понедельник, 1 февраля, заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что следующий этап снятия коронавирусных ограничений может наступить в середине февраля. 

По словам Ситова, должно пройти 2–3 недели для принятия следующего решения. В случае, если заболеваемость и число госпитализаций будут снижаться, а коечный фонд высвобождаться, то Смольный решит продолжить послаблять ограничения. Последняя корректировка коронавирусного постановления сняла 70% из действовавших в январе запретов. 

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Фото: Piter.TV

Теги: коронавирусные ограничения, снятие ограничений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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