Смольный допустил отмену части ограничений в середине февраля

По словам заместителя главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, должно пройти несколько недель для принятия следующего решения.

В понедельник, 1 февраля, заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что следующий этап снятия коронавирусных ограничений может наступить в середине февраля.

По словам Ситова, должно пройти 2–3 недели для принятия следующего решения. В случае, если заболеваемость и число госпитализаций будут снижаться, а коечный фонд высвобождаться, то Смольный решит продолжить послаблять ограничения. Последняя корректировка коронавирусного постановления сняла 70% из действовавших в январе запретов.

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Фото: Piter.TV