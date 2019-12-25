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За последние сутки в Ленобласти выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:07
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусом

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В области зарегистрировали еще 5 смертельных случаев.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 216 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписаны 167 человек. Еще 5 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 30917 случаев заболевания вирусной инфекцией, 432 человека скончались, 27987 человека выздоровели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в водно-моторном клубе в Приозерске мужчина провалился под лед. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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