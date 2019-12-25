За последние сутки в Ленобласти выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 216 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки был выписаны 167 человек. Еще 5 человек скончались от вирусной инфекции.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 30917 случаев заболевания вирусной инфекцией, 432 человека скончались, 27987 человека выздоровели.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в водно-моторном клубе в Приозерске мужчина провалился под лед.
Фото: Piter.TV
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