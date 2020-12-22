В водно-моторном клубе в Приозерске мужчина провалился под лед

Со слов очевидца, в ледяной воде пострадавший провел полчаса.

Около трех часов дня в субботу, 30 января, в службу 112 сообщили о провалившемся под лед человеке. Со слов звонившего, инцидент произошел в водно-моторном клубе "Радуга" в Приозерске Ленобласти. Об этом Piter.TV рассказал источник в экстренных службах.

Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина упал в воду, наступив на тонкий лед. В ледяной воде пострадавший провел 30 минут, после чего его заметили и вытащили очевидцы. Также мужчина отметил, что пострадавший находится в сознании.

На место отправили скорую помощь. Обстоятельства случившегося еще не выяснены.

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Фото: pixabay