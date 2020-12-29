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Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Московском шоссе пять кошек
Сегодня, 12:23
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nadezhda_sib

Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Московском шоссе пять кошек

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Пожару присвоили ранг №1.

Из горящей квартиры на Московском шоссе эвакуировали пять кошек. Хозяйку квартиры госпитализировали с отравление угарным газом, узнал Piter.TV от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре в доме №288 по Московскому шоссе поступило 25 января в 11:28. В 12-этажном доме произошло возгорание на третьем этаже. Огонь охватил обстановку на площади 30 кв. метров.

В 12:05 открытое горение ликвидировали. Хозяйку 1997-го года рождения отвезли в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на Костюшко после пожара обнаружили два трупа. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб 

Теги: отравление угарным газом, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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