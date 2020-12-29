В квартире на Костюшко после пожара обнаружили два трупа

Погибшие находились в разных комнатах.

После пожара в четырехкомнатной квартире на улице Костюшко обнаружили два трупа — мужчины и женщины. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Погибшие находились в разных комнатах, оба с признаками удушения угарным газом. Полиция установила, что это хозяйка квартиры 1947-го года рождения и ее сын 1970-го года рождения. Семья неблагополучная, употребляли алкоголь.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Трупы направили в морг для установления причины смерти.

Напомним, возгорание произошло в доме №82 по улице Костюшко на четвертом этаже. Огонь охватил территорию площадью 8 кв. метров.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург