За последние сутки в Ленобласти выявили 224 новых случая заболевания COVID-19

Количество заболевших за весь период превысило 30 тысяч случаев.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 224 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписаны 236 человек. Еще 9 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 30042 случаев заболевания вирусной инфекцией, 395 человек скончались, 27083 человек выздоровели. Количество активных случаев составляет 2564.

Ранее в Ленобласти за 2020 год оштрафовали почти 170 пассажиров автобусов без масок.

Фото: Piter.TV