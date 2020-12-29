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За последние сутки в Ленобласти выявили 224 новых случая заболевания COVID-19
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 224 новых случая заболевания COVID-19

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Количество заболевших за весь период превысило 30 тысяч случаев.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 224 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписаны 236 человек. Еще 9 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 30042 случаев заболевания вирусной инфекцией, 395 человек скончались, 27083 человек выздоровели. Количество активных случаев составляет 2564.

Ранее в Ленобласти за 2020 год оштрафовали почти 170 пассажиров автобусов без масок. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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